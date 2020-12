Cops Una banda di poliziotti: la location del film Sky

Qual è la location del film Sky Cops Una banda di poliziotti, in onda in anteprima su Sky Cinema Uno il 14 e il 21 dicembre 2020? La commedia diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito è stata girata integralmente in Puglia.

Il film è ambientato ad Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”. Un nome di fantasia, infatti Apulia non esiste. Il locale commissariato, proprio per questo motivo, rischia di chiudere. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati dall’emissario del Ministero Margherita Nardelli. Ma Apulia non è la cittadina tranquilla che tutti credono. Il feroce boss Zu Tore, che vive sotto copertura nel paese, ritorna a farsi vivo, indispettito dai crimini. Anche suo fratello, il criminale Anaconda, trama nell’ombra per ampliare il suo territorio. Per la Nardelli e per Cinardi e i suoi uomini è il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei veri poliziotti, affrontando prima Zu Tore e poi Anaconda… a modo loro!

Location

Se Apulia non esiste, qual è la vera location di Cops Una banda di poliziotti? Il film è stato girato tutto in diverse cittadine della Puglia. Tra queste Nardò(Neritum o Neretum in latino, Nerìton in greco, Naretòn in messapico, Nardó in dialetto locale), un comune italiano della provincia di Lecce.

Nardò, dal 1952, si fregia del titolo di città. Sorge in posizione pianeggiante a sud-ovest del capoluogo provinciale e include un tratto della costa ionica del Salento. Fu per secoli un importante centro bizantino e, dal 1497, sotto la famiglia ducale degli Acquaviva, divenne il principale centro culturale del Salento, sede di Università, di Accademie e di studi letterari e filosofici: fu definito la Nuoua Atene litterarum. Il centro storico è ricco di architettura barocca.

Un’altra meravigliosa location di Cops è San Vito dei Normanni (Santu Vitu), un comune della provincia di Brindisi in Puglia. Si trova nel Salento settentrionale, a 9 km dalla costa adriatica. Infine Acaya è una frazione del comune di Vernole, in provincia di Lecce. Il piccolo centro è un esempio di città fortificata, con schema viario a maglia ortogonale, dell’Italia Meridionale del XVI secolo. È situato a 5 km dal mare Adriatico e dalla Riserva naturale statale Le Cesine.

