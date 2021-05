Concerto Primo Maggio 2021: la location del Concertone

Qual è la location del Concerto del Primo Maggio 2021? Il classico concertone di Roma che si tiene come ogni anno il 1 maggio in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolge in questa edizione alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e non nella consueta location di Piazza San Giovanni in Laterano, nel rispetto delle norme anti-Covid. Verranno comunque realizzare sei ore di grande musica, con oltre quaranta artisti italiani e internazionali, da Fedez a Noel Gallagher, passando per Colapesce Dimartino e Lp (quest’ultima si esibirà dagli Usa). Il grande Antonello Venditti, invece, canterà da Piazza San Giovanni. A condurre il Concerto del Primo Maggio 2021 sono Ambra Angiolini, Stefano Fresi e il comico Lillo. L’evento musicale sarà visibile oggi, 1 maggio 2021, in diretta su Rai 3, Radio2 e RaiPlay, a partire dalle 16.30 fino alle 19 e poi dalle 20 a mezzanotte.

Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

Scopriamo meglio cos’è la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, vale a dire la location del Concerto del Primo Maggio 2021. Si tratta di una delle parti più suggestive che compongono l’Auditorium Parco della Musica: uno spazio all’aperto che va da 3700 a 5000 posti. Sul palco della Cavea di alterneranno oltre quaranta artisti italiani e internazionali per il tradizionale evento musicale promosso da CISL, CGIL e UIL e organizzato da iCompany. Come si legge sul sito dell’Auditorium, la Cavea all’aperto, intitolata al grande Maestro Luciano Berio, rappresenta il cuore del complesso con la doppia funzione di piazza, luogo degli incontri e anfiteatro per gli spettacoli all’aperto. Ha una configurazione a emiciclo e si divide in due parti: una inferiore pavimentata, la piazza vera e propria, da cui si accede ai foyer e una superiore organizzata a gradoni per il pubblico. Sulla Cavea affacciano le tre strutture che, come una sorta di “casse armoniche”, ospitano le tre sale principali.

La piazza teatro, tutta in marmo travertino, tipica pietra romana, è lo spazio più polivalente della struttura, in quanto assume una duplice funzione: area espositiva di 560 metri quadrati adatta a presentare nuovi prodotti o arena per 3.737 persone sedute, 5.128 con parterre in piedi. Sfruttando il dislivello naturale di 10 metri, la sua configurazione semiellittica organizzata su due livelli di gradoni è un esempio insuperato di acustica.

Concerto Primo Maggio 2021: a che ora inizia, streaming e diretta tv

Il Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Chi non ha il televisore o un dispositivo per guardare il concerto potrà sintonizzarsi via radio su Rai Radio 2. L’intero evento sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, sia in diretta che on demand. E per la prima volta si potrà seguire la diretta del concerto di Rai Radio 2 in Visual su RaiPlay: appuntamento dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e dalle 20.00 con Ema Stokholma e Gino Castaldo.