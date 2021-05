Concerto Primo Maggio 2021: artisti, cantanti, scaletta, cast, location, conduttori, orario, streaming, Concertone, Rai 3

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2021 – Il tradizionale Concerto del Primo Maggio si tiene anche quest’anno, il 1 maggio 2021, nonostante alcuni limiti a causa del Covid. La location, per il secondo anno consecutivo, non sarà la tradizionale Piazza di San Giovanni a Roma, ma la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale, che ospiterà artisti e cantanti italiani e internazionali tra i più amati dal pubblico. Un evento da seguire anche in tv, con la diretta di Rai 3 a partire dalle 16.30 fino a mezzanotte circa. Alla conduzione del Concerto del Primo Maggio 2021 troviamo Stefano Fresi e Ambra Angiolini, con la partecipazione di Lillo (Pasquale Petrolo), che si alterneranno nel primo appuntamento della musica ‘globale’ al tempo della pandemia. Tra gli ospiti più attesi del Concertone Noel Gallagher ed LP. Ma vediamo insieme i cantanti, gli artisti, gli ospiti, i conduttori, la scaletta e dove vedere in streaming il Concerto del Primo Maggio 2021 da Roma.

Cantanti, artisti e ospiti

Qual è il cast (artisti e cantanti) del concerto del primo maggio 2021? Come sempre, saranno tantissimi gli artisti che “saliranno sul palco”. Da ricordare innanzitutto che nel rispetto delle normative anti-Covid, la maratona musicale per la Festa dei Lavoratori si svolgerà su diverse location, con palco principale la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’evento musicale è promosso da CISL, CGIL e UIL e organizzato da iCompany e ha come slogan di questa edizione “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro”. Anche quest’anno il Concertone del Primo maggio dovrà quindi rinunciare alla folla di pubblico in Piazza San Giovani a causa del Covid. Nella tradizionale location di San Giovanni in Laterano si esibirà uno degli artisti principali di questa edizione, Antonello Venditti. Direttamente dagli Stati Uniti, invece, assisteremo alla performance della cantautrice newyorkese di origini italiane Lp. Ma a che ora inizia il concerto del Primo Maggio 2021? L’evento prenderà il via alle 16.30 per proseguire fino alle 19 (in diretta su Rai3, Radio2 e RaiPlay) e poi, dopo un intervallo di un’ora (su Rai3 andranno in onda Tg3 e Tgr) riprenderà dalle 20 alle 24.

Oltre sei ore di diretta e di grande musica, con la conduzione di Lillo, Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Il comico romano è reduce dal successo di ‘Lol – Chi ride è fuori’, con l’irresistibile personaggio del supereroe Posaman e il tormentone ‘So Lillo’. Con lui l’attore Stefano Fresi e Ambra Angiolini, alla sua quarta conduzione del Concertone, che lo scorso anno ha guidato da studio, quando eravamo ancora in pieno lockdown. Ma scopriamo insieme tutti gli artisti e i cantanti del Concerto del Primo Maggio 2021. Oltre al già citato Antonello Venditti, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica saliranno Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, l’Orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.

Sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021 saliranno anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), artisti vincitori del contest 1MNext. Durante la diretta Rai di sabato, verrà proclamato il vincitore assoluto. Ci sarà infine anche il giovane Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas “Guida e Basta”. Un’occasione, per la Festa dei Lavoratori, per valorizzare la dimensione live, da tempo penalizzata dall’emergenza sanitaria, riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando.

Concerto Primo Maggio 2021: la scaletta

Ma qual è la scaletta e l’ordine di esibizione dei cantanti del Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma? Al momento non è stata resa nota, ecco comunque la lista degli artisti che saliranno sul palco del Concertone:

Fedez

Francesca Michielin

Colapesce e Dimartino

Madame

LP

Balthazar

Bugo

Gaia Gozzi

Max Gazzè con la Magical Mystery Band

Extraliscio

Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote

Michele Bravi

La rappresentante di lista

Motta

Piero Pelù

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

The Zen Circus

Margherita Vicario con l’Orchestra multietnica di Arezzo

Alex Britti e Flavio Boltro

Après la Classe & Sud Sound System

Edoardo Bennato

Chadia Rodriguez ft Federica Carta

Coma_cose

Enrico Ruggeri

Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara

Fasma

Folcast

Francesco Renga

Ginevra

Gio Evan

Il tre

L’orchestraccia

Mara Sattei

Modena City Ramblers

Nayt

Noel Gallagher

Noemi

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Diretta tv e streaming

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2021 in diretta tv e in streaming? A che ora inizia? Il concerto, condotto quest’anno da Ambra Angiolini, Stefano Fresi e Lillo, andrà in onda come da tradizione su Rai 3. Collegamento a partire dalle 16.30 fino alle 19 e poi, dopo un intervallo di un’ora, il Concertone riprenderà dalle 20 alle 24.

L’evento sarà disponibile in diretta streaming anche su Raiplay e non mancherà l’apporto di Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del Primo Maggio, che alle 16.35 inizierà a trasmettere anche in Visual su RaiPlay, dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e, dalle 20, con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone. Di grande appeal anche il backstage, gli extra e i contenuti speciali sui social della rete. Tutto sarà trasmesso in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio. Inoltre il concerto sarà reso accessibile a tutti nella fascia serale, dalle 20 alle 24 su Rai3, con sottotitoli ed audiodescrizione, e su RaiPlay con la traduzione in LIS: alla diretta di Rai3, si affiancherà – in contemporanea – dallo studio 5 Via Teulada – la versione integralmente tradotta in LIS, dell’evento. Traduttori e performer si alterneranno per rendere lo spettacolo pienamente fruibile all’utenza sorda.