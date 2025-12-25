Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Concerto di Natale: anticipazioni e ospiti dello show condotto da Federica Panicucci su Canale 5

di Antonio Scali
Concerto di Natale: anticipazioni, cantanti, canzoni, artisti e ospiti dello show condotto da Federica Panicucci su Canale 5

Oggi, 25 dicembre 2025, torna come da tradizione in prima serata su Canale 5 il Concerto di Natale, giunto alla 33esima edizione, e condotto da Federica Panicucci dalla suggestiva location dell’Auditorium della Conciliazione di Roma. Tanti i grandi cantanti che si esibiranno. Vediamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cantanti e ospiti

Il cast di quest’anno è particolarmente ricco e dal respiro internazionale. Tra gli ospiti Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band. Non mancheranno star internazionali come Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu (Romania), Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA). Con la partecipazione straordinaria del Presepe Vivente di Vetralla. L’evento è stato registrato il 13 dicembre.

A richiamare alla solidarietà sarà ancora una volta Missioni Don Bosco: dal 13 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 sarà attivo il numero solidale 45589 per le donazioni. Quest’anno l’attenzione è rivolta a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, dove le profonde diseguaglianze sociali colpiscono in particolare il quartiere di Côte-Mateve, privo di servizi essenziali come acqua potabile, elettricità, assistenza sanitaria e scuole.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto di Natale 2025 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 25 dicembre 2025, alle ore 21.30. In replica il 26 dicembre pomeriggio. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
