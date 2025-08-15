Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Con chi viaggi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

di Antonio Scali
Con chi viaggi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 15 agosto 2025 (Ferragosto), su Rai 2 va in onda la divertente commedia con Fabio Rovazzi e Lillo. La regia è di YouNuts!, il duo formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Il film è il remake italiano di una commedia spagnola, Con Quien Viajas, scritta e diretta da Martin Cuervo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Con chi viaggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Michele (Fabio Rovazzi), che attraverso l’utilizzo di un’app di car-sharing, sarà il protagonista di un incredibile viaggio on the road insieme a Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele e Anna nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

Con chi viaggi: cast e trailer

Vediamo insieme il cast con tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. E a seguire il trailer.

Fabio Rovazzi: Michele
Lillo: Paolo
Michela De Rossi: Elisa
Alessandra Mastronardi: Anna

Streaming e tv

Dove vedere Con chi viaggi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 agosto 2025 – su Rai 2 alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Rai Play.

TV / Fragili 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Dangerous Waters: trama e cast del film su Italia 1
TV / Il Padrino – Parte II: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Vacanze romane: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fragili 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
