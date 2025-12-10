Con Air: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Con Air, film del 1997 diretto da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Il film venne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Cameron Poe è un ranger pluridecorato dell’esercito americano. Un giorno parte per tornare da sua moglie, Tricia, che aspetta un bambino. Cameron la trova in un bar e conversa con lei, ballando. Una banda di uomini mette gli occhi su sua moglie, vengono respinti ma quella stessa sera, nel parcheggio, sotto la pioggia, la banda di uomini sbeffeggia Cameron e scoppia una rissa. Un uomo cerca di colpire Cameron con un coltello, ma viene contrattaccato ed accidentalmente ucciso. Cameron viene arrestato e portato in tribunale dove accetta di dichiararsi colpevole di omicidio preterintenzionale. Il Jailbird, un aereo per il trasporto prigionieri, è pronto per partire.

Lo U.S. Marshal Vince Larkin elenca i carcerati che devono salire sull’aereo, tra cui: i due ergastolani Nathan “Cane mastino” Jones e Cyrus Grissom, ritenuto il peggior delinquente sull’aereo; lo stupratore seriale Johnny 23, Flipper, William “Billy” Bedlam” Bedford, Cameron Poe e il suo amico. Il capo della DEA Duncan Malloy incarica un altro agente, Sims, di salire come finto carcerato per carpire quante più informazioni possibili da Cindino, un boss colombiano che si unirà agli altri detenuti durante lo scalo a Carson City, e lo arma di nascosto con una pistola sebbene a bordo non siano ammesse armi a parte un’unica pistola a disposizione dei piloti e un piccolo arsenale nella stiva.

Con Air: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Con Air, ma qual è il cast completo del film? Protagonista è Nicolas Cage, con John Cusack e John Malkovich. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Cameron Poe

John Cusack: Vince Larkin

John Malkovich: Cyrus Grissom

Steve Buscemi: Garland Greene

Ving Rhames: Nathan Jones

Colm Meaney: Duncan Malloy

Mykelti Williamson: Mike “Bimbo” O’Dell

Rachel Ticotin: Sally Bishop

Monica Potter: Tricia Poe

Dave Chappelle: Joe Parker

M. C. Gainey: Earl Williams

John Roselius: Skip Devers

Renoly Santiago: Ramon Martinez

Danny Trejo: Johnny Baca

Jesse Borrego: Francisco Cindino

Nick Chinlund: Billy Bedlam

Angela Featherstone: Ginny

José Zúñiga: Willie Sims

Streaming e tv

Dove vedere Con Air in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.