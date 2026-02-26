Come un gatto in tangenziale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Come un gatto in tangenziale, film del 2017 di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi. Nel 2021 è stato realizzato il sequel Ritorno a Coccia di morto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giovanni presiede un think tank che sta conducendo per conto del Parlamento europeo uno studio sulla situazione delle periferie italiane, cui verranno concessi fondi a sostegno di attività imprenditoriali per persone in difficoltà economica. Rientrato a Roma da Bruxelles, Giovanni scopre che la figlia tredicenne Agnese si è fidanzata con Alessio, un coetaneo del malfamato quartiere romano Bastogi. Giovanni segue Agnese e lungo la strada per Bastogi ha modo di incrociare la vulcanica Monica, madre di Alessio, che gli frantuma il parabrezza dell’auto con una mazza da baseball. Una volta giunto nel palazzo in cui abitano Monica e Alessio, Giovanni tenta di dissuadere la figlia dal frequentare gente di così bassa estrazione sociale. Nemmeno Monica è entusiasta all’idea che il figlio si fidanzi con una persona altolocata, così Giovanni cerca di allearsi con la donna per far ragionare i ragazzi. L’unione tra i due giovanissimi è però destinata a durare. A questo punto Giovanni e Monica iniziano controvoglia a frequentarsi e a entrare in contatto con le rispettive famiglie.

Come un gatto in tangenziale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come un gatto in tangenziale, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paola Cortellesi: Monica

Antonio Albanese: Giovanni

Sonia Bergamasco: Luce

Luca Angeletti: Giulio

Antonio D’Ausilio: Francesco

Alice Maselli: Agnese

Simone de Bianchi: Alessio

Claudio Amendola: Sergio

Franca Leosini: se stessa

Patrizia Loreti: Lavinia

Valentina Giudicessa: Pamela

Alessandra Giudicessa: Sue Ellen

Streaming e tv

Dove vedere Come un gatto in tangenziale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.