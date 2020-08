Come sorelle: cosa è successo nella settima puntata

Cosa è successo nella settima puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella settima puntata, in onda il 21 agosto 2020, dopo la denuncia fatta da Sinan, le tre sorelle devono fare i conti con nuovi ostacoli. La polizia, infatti, indaga sulla morte di Tekin. Ma, inaspettatamente, il primo sospettato è Sinan, che per amore ha confessato solo una mezza verità. Dall’altra parte, Ipek prenderà le difese di Sinan nel bel mezzo di una discussione.

La situazione sentimentale di Deren si fa più difficile: la ragazza, infatti, è in difficoltà di fronte ad una sorprendente proposta di Kemal. Cahide, invece, si trova a dover combattere per la libertà e per la verità. Escogita un piano contro Cemal, ma non riuscirà a portarlo a termine. Farà poi un tentativo estremo e il risultato sarà un incidente stradale che vedrà coinvolti sia Cahide sia Cemal. Dopo l’incidente, dei risvolti imprevisti sbloccheranno la situazione. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella settima puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda dall’8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: venerdì 14 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: venerdì 21 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

