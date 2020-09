Colombiana: la trama e il finale del film

COLOMBIANA TRAMA – Stasera, 21 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film d’azione Colombiana. Ma qual è la trama? Di cosa parla? La piccola Cataleya Restrepo vive a Bogotà, in Colombia, con i genitori: Fabio e Alicia. Il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale Marco fa il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la banda, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Fabio, che prevede questa mossa, si sta preparando a scappare quando è accerchiato nella propria dimora e non può fare altro che lottare. Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente files che dovrà consegnare all’ambasciata americana.

Cateleya sfugge quindi a Marco, al quale promette che ucciderà Don Luis. La ragazzina viene inviata a Miami e qui, chiedendo di utilizzare il bagno, scappa per recarsi a Chicago dallo zio Emilio e dalla nonna. Determinata a vendicare la propria famiglia, rifiuta la scuola chiedendo a zio Emilio di diventare un’assassina. Emilio, che ha perso l’unico figlio, si offre di insegnarle qualcosa solo se lei andrà a scuola. Quindici anni dopo Cataleya, ormai donna, lavora come killer per conto di Emilio, con straordinarie capacità di combattimento e di maneggio di qualsiasi arma. Ha già commesso 22 omicidi di gente scomoda negli USA, lasciando su tutti la firma del fiore del proprio nome: l’orchidea colombiana. Sulle sue tracce indaga l’agente speciale James Ross che però dovrà fare i conti con la CIA, rappresentata da Steve Richard, che protegge Don Luis e Marco, ormai consci che gli omicidi sono messaggi per loro da parte della figlia di Fabio.

Il finale (SPOILER)

Ma come finisce il film Colombiana? Dopo un altro omicidio, Marco riesce a rintracciare la residenza di Emilio. Quando Cataleya ritorna a casa scopre che, per la seconda volta, la sua famiglia è stata sterminata. Ora è ancora più determinata di prima a scovare Don Luis. Tramite le minacce a James Ross, poi a Steve Richard, scopre il nascondiglio protetto di Don Luis. Così uccide gli scagnozzi di Don Luis, poi affronta Marco uccidendolo. Ora è rimasto solo Don Luis, che scappa ma riceve una telefonata da Cataleya, che lo avvisa che non ha via di scampo: infatti Don Luis viene sbranato dai cani, che Cataleya ha addestrato. Vendicata ormai la famiglia, Cataleya cerca un ultimo contatto con Danny, interrogato dalla polizia. Gli offre pochi minuti, prima di essere rintracciata, per poi salire su un bus.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama e il finale del film Colombiana, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 21 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

