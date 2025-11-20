Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:47
Home » Spettacoli » TV
TV

Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Codice Unlocked: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice Unlocked, film del 2017 diretto da Michael Apted. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alice Racine è un’agente della CIA che cerca di individuare potenziali terroristi utilizzando la copertura di assistente sociale. Richiesta di collaborare ad un interrogatorio riesce ad ottenere informazioni da un membro di una cellula terroristica su un imminente attacco a Londra e le riferisce ad uno dei suoi superiori. Da lì a poco capisce di essere stata ingannata e di aver fornito ad una talpa informazioni importanti che hanno agevolato i piani dei terroristi. Alice inizia una corsa contro il tempo per fermare l’imminente attacco biologico che minaccia Londra.

Codice Unlocked: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Codice Unlocked, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Noomi Rapace: Alice Racine
  • Orlando Bloom: Jack Alcott
  • Toni Collette: Emily Knowles
  • John Malkovich: Bob Hunter
  • Michael Douglas: Eric Lasch
  • Brian Caspe: Ed Romley
  • Matthew Marsh: Frank Sutter
  • Philip Brodie: John Wilson

Streaming e tv

Dove vedere Codice Unlocked in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca