Ultimo aggiornamento ore 17:47
TV
TV

Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Codice d’onore: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice d’onore (A Few Good Men), film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene incaricato di formare un collegio di difesa dinanzi alla corte marziale per due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell’omicidio di un commilitone, il soldato semplice William T. Santiago, avvenuto nella base navale di Guantánamo, a Cuba.

La linea di difesa di Kaffee si basa sia sulla non intenzione di uccidere sia sull’esecuzione, da parte dei due, di un “codice rosso”, vale a dire un provvedimento disciplinare non ufficiale impartito da un superiore come punizione per la disponibilità di Santiago, in cambio del trasferimento dalla base, a fare il nome di Dawson come responsabile dell’esplosione di un colpo di fucile non giustificato in territorio cubano: la vittima, infatti, aveva richiesto in più occasioni il trasferimento a causa della sua indole, giudicata dai commilitoni troppo debole per il servizio a lui assegnato, e quindi emarginato dalla vita della base e ripetutamente punito dai superiori per le sue mancanze.

Codice d’onore: il cast

Abbiamo visto la trama di Codice d’onore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Cruise: ten. Daniel Kaffee
  • Jack Nicholson: col. Nathan R. Jessep
  • Demi Moore: ten. com. JoAnne Galloway
  • Kevin Bacon: cap. Jack Ross
  • Kiefer Sutherland: ten. Jonathan Kendrick
  • Kevin Pollak: ten. Sam Weinberg
  • James Marshall: soldato scelto Louden Downey
  • Wolfgang Bodison: vice cpl. Harold W. Dawson
  • J. T. Walsh: ten. col. Matthew Andrew Markinson
  • Christopher Guest: dr. Stone
  • Michael DeLorenzo: soldato William T. Santiago
  • Noah Wyle: cpl. Jeffrey Barnes
  • J. A. Preston: Giudice colonnello Julius Alexander Randolph
  • Cuba Gooding Jr.: Caporale Carl Edward Hammaker
  • Matt Craven: L.t. Dave Spradling
  • Xander Berkeley: cap. Whitaker

Streaming e tv

Dove vedere Codice d’onore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
