Codice d’onore: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Codice d’onore (A Few Good Men), film drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene incaricato di formare un collegio di difesa dinanzi alla corte marziale per due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell’omicidio di un commilitone, il soldato semplice William T. Santiago, avvenuto nella base navale di Guantánamo, a Cuba.

La linea di difesa di Kaffee si basa sia sulla non intenzione di uccidere sia sull’esecuzione, da parte dei due, di un “codice rosso”, vale a dire un provvedimento disciplinare non ufficiale impartito da un superiore come punizione per la disponibilità di Santiago, in cambio del trasferimento dalla base, a fare il nome di Dawson come responsabile dell’esplosione di un colpo di fucile non giustificato in territorio cubano: la vittima, infatti, aveva richiesto in più occasioni il trasferimento a causa della sua indole, giudicata dai commilitoni troppo debole per il servizio a lui assegnato, e quindi emarginato dalla vita della base e ripetutamente punito dai superiori per le sue mancanze.

Codice d’onore: il cast

Abbiamo visto la trama di Codice d’onore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: ten. Daniel Kaffee

Jack Nicholson: col. Nathan R. Jessep

Demi Moore: ten. com. JoAnne Galloway

Kevin Bacon: cap. Jack Ross

Kiefer Sutherland: ten. Jonathan Kendrick

Kevin Pollak: ten. Sam Weinberg

James Marshall: soldato scelto Louden Downey

Wolfgang Bodison: vice cpl. Harold W. Dawson

J. T. Walsh: ten. col. Matthew Andrew Markinson

Christopher Guest: dr. Stone

Michael DeLorenzo: soldato William T. Santiago

Noah Wyle: cpl. Jeffrey Barnes

J. A. Preston: Giudice colonnello Julius Alexander Randolph

Cuba Gooding Jr.: Caporale Carl Edward Hammaker

Matt Craven: L.t. Dave Spradling

Xander Berkeley: cap. Whitaker

Streaming e tv

Dove vedere Codice d’onore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.