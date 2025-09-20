Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della puntata in replica, 20 settembre 2025

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin 9, la nona e ultima edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storico della trasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“, versetto di Giovanni 8,7. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti, cast e squadre

Qual è il cast di Ciao Darwin 9? Accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sarà Madre Natura, interpretata negli anni da celebri modelle come Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce. In tutto vedremo quattro Madri Natura e un Padre Natura, selezionati da tutto il mondo perché “la bellezza primigenia non ha confini”. Non resta dunque che seguire le puntate di Ciao Darwin in replica per vivere nuove sfide, conoscere nuovi volti e scoprire chi è destinato – come prevede il programma – alla “sopravvivenza”.

Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro.

Streaming e tv

Dove vedere Ciao Darwin 9 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera in replica alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.