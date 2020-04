Ciao Darwin 8: Davide contro Golia, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 25 aprile 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, chiamati a stare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti Davide contro Golia. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e capitani di stasera

L’episodio in onda in replica stasera, 25 aprile 2020, su Canale 5 dalle ore 21,20 vede scontrarsi due mondi opposti come Davide contro Golia. I capitani delle rispettive compagini sono Fabio Basile per i Davide e Luigi Mastrangelo per i Golia. Una sfida esilarante che si svolgerà sotto l’occhio critico non soltanto dei padroni di casa (Laurenti e Bonolis), ma anche sotto osservazione di Madre Natura. Tornano poi tutti i giochi e le sfide più amate dal pubblico, come il genodrome, il viaggio nel tempo e le sfilate, fino alla prova finale del gioco dei cilindroni attraverso il quale si decreterà il vincitore di questa puntata di Ciao Darwin 8. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Lo scopriremo stasera, 25 aprile 2020, con la replica della puntata Davide contro Golia.

Ciao Darwin 8: Madre Natura stasera

Nella puntata in replica il 25 aprile vediamo sfilare come Madre Natura la modella Sara Croce. “Il pensiero di non dover ridere davanti a quello che facevano Luca e Paolo mi faceva ancora più ridere”, le sue parole al sito Mediaset. Ma chi è Sara Croce? La ragazza, 21 enne, è una modella italiana di Garlasco (provincia di Pavia) e dal 2020 Bonas del programma Avanti un altro. Dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di comunicazione d’Impresa allo IULM di Milano, ma i suoi principali interessi sono il mondo dello spettacolo e il fitness. Ma conosciamola meglio. Vediamo età, altezza, peso e misure di Sara Cronce:

Età: 21 anni

Altezza: 1,82

Misure: 82, 59, 89

Sara a partecipato a Miss Italia 2017 classificandosi quarta ed è, ad oggi, l’unica modella italiana ad aver ricoperto il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin. Vita privata? Sara Croce è stata al centro del gossip la scorsa estate per la sua relazione con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Giulia De Lellis con cui di recente sarebbe tornato. La relazione è durata poco e, ad oggi, Sara risulta single.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, 25 aprile, alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

