Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 20:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

CIA – Un uomo nel mirino: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

CIA – Un uomo nel mirino: trama, cast e streaming del film su Rai 2

CIA – Un uomo nel mirino è il film in onda questa sera, 12 settembre 2025, su Rai 2 in prima visione. Si tratta di una pellicola americana del 2024 diretta da Roel Reiné. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Un killer professionista della CIA di nome Evan Shaw riceve gli ordini dall’agenzia e sua figlia perduta Kacey, adesso agente dell’MI6 britannico lo rintraccia per dirgli che il suo vecchio capo della CIA é morto da tempo e la divisioneper cui lavora è stata smantellata anni prima.

CIA – Un uomo nel mirino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Aaron Eckhart: Evan Shaw
  • Tim Roth: Kevin Angler
  • Abigail Breslin: Kacey Angler
  • Matt Hookings: Antonio Griffin

Streaming e tv

Dove vedere CIA – Un uomo nel mirino in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 12 settembre 2025, in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 settembre
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tim Music Awards 2025: tutto quello che c’è da sapere
Ti potrebbe interessare
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 settembre
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tim Music Awards 2025: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 settembre 2025
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 settembre 2025
TV / Ascolti tv giovedì 11 settembre: Pare Parecchio Parigi, Elisa a San Siro, Dritto e rovescio
TV / Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025
TV / La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione: tutto quello che c’è da sapere
TV / Elisa – San Siro: tutto quello che c’è da sapere sul concerto
Ricerca