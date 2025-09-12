CIA – Un uomo nel mirino: trama, cast e streaming del film su Rai 2

CIA – Un uomo nel mirino è il film in onda questa sera, 12 settembre 2025, su Rai 2 in prima visione. Si tratta di una pellicola americana del 2024 diretta da Roel Reiné. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Un killer professionista della CIA di nome Evan Shaw riceve gli ordini dall’agenzia e sua figlia perduta Kacey, adesso agente dell’MI6 britannico lo rintraccia per dirgli che il suo vecchio capo della CIA é morto da tempo e la divisioneper cui lavora è stata smantellata anni prima.

CIA – Un uomo nel mirino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Aaron Eckhart: Evan Shaw

Tim Roth: Kevin Angler

Abigail Breslin: Kacey Angler

Matt Hookings: Antonio Griffin

Streaming e tv

Dove vedere CIA – Un uomo nel mirino in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 12 settembre 2025, in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.