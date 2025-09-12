CIA – Un uomo nel mirino: tutto quello che c’è da sapere sul film
CIA – Un uomo nel mirino: trama, cast e streaming del film su Rai 2
CIA – Un uomo nel mirino è il film in onda questa sera, 12 settembre 2025, su Rai 2 in prima visione. Si tratta di una pellicola americana del 2024 diretta da Roel Reiné. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Trama
Un killer professionista della CIA di nome Evan Shaw riceve gli ordini dall’agenzia e sua figlia perduta Kacey, adesso agente dell’MI6 britannico lo rintraccia per dirgli che il suo vecchio capo della CIA é morto da tempo e la divisioneper cui lavora è stata smantellata anni prima.
CIA – Un uomo nel mirino: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Aaron Eckhart: Evan Shaw
- Tim Roth: Kevin Angler
- Abigail Breslin: Kacey Angler
- Matt Hookings: Antonio Griffin
Streaming e tv
Dove vedere CIA – Un uomo nel mirino in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 12 settembre 2025, in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.