Ci vuole un fiore streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, venerdì 8 aprile 2022, va in onda in prima serata e in prima TV l’appuntamento con Ci vuole un fiore. Si tratta di un nuovo format portato sul piccolo schermo da Francesco Gabbani, nome ben noto al pubblico del Festival di Sanremo che si è voluto lanciare in una nuova avventura green e televisiva. Sarà infatti il conduttore di Ci vuole un fiore, un programma che esplora non solo tematiche del mondo dello spettacolo spaziando tra musica, danza e comicità, ma esplora anche l’ecologia e la sostenibilità. Ad affiancarlo in questa avventura ci sarà Francesca Fialdini. Il programma in un primo momento era stato pensato per due puntate, quindi doppio appuntamento, ma la Rai ha avuto un ripensamento, per cui ha conciliato la messa in onda per una sola serata. Ma dove vedere Ci vuole un fiore in TV e in streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Dove vedere in TV Ci vuole un fiore, il programma condotto da Francesco Gabbani? L’appuntamento è fissato per venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la puntata in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul primo canale di Viale Mazzini, disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando. Chi invece dispone di un decoder Sky può trovarlo al tasto 101.

Ci vuole un fiore streaming

Ma non solo TV: il programma condotto da Francesco Gabbani è disponibile anche in streaming grazie a RaiPlay, la piattaforma che consente al pubblico lontano dalla TV di raggiungere ugualmente la messa in onda. Il servizio è gratuito previa registrazione o login, che può avvenire anche tramite Facebook e Google. Inoltre, grazie alla funzione on demand, in genere RaiPlay consente di recuperare la messa in onda anche in un secondo momento. Ma, siccome Ci vuole un fiore è composto soltanto da una puntata, non sappiamo se RaiPlay salverà on demand il programma green.