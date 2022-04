Ci vuole un fiore: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ci vuole un fiore, il programma televisivo condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini? Il conduttore ha svelato l’informazione attraverso il suo canale Instagram, spiegando che in un primo momento la Rai aveva pensato di dividere il programma green in due appuntamenti, quindi di mandarlo in onda in due serate differenti. Ma poi la rete ha cambiato idea e Gabbani si è detto d’accordo con la scelta di Viale Mazzini. Anzi, l’ha annunciato tramite social, spiegando il motivo: “La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento”. Ciò significa che Ci vuole un fiore andrà in onda soltanto per una sera, ovvero venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21:25 su Rai 1.

Durata

Ma quanto dura (durata) la puntata di Ci vuole un fiore? Il programma approda in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:25 e, stando alla programmazione del canale, dovrebbe terminare la messa in onda intorno alle 00:00. Ciò significa che il programma dovrebbe durare circa 2 ore e 30.

Streaming e diretta TV

Ora che abbiamo visto quanto dura la puntata del programma, è bene soffermarsi su dove vedere Ci vuole un fiore in diretta TV e live streaming. L’appuntamento green approda in prima serata su Rai 1, come già anticipato, venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21:25. Gli interessati possono sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando per seguire il programma in diretta TV. In alternativa è possibile accedere a RaiPlay per seguire la diretta streaming. Bisogna accedere tramite registrazione o login, che può avvenire anche tramite Facebook e Google. Inoltre è disponibile l’applicazione di RaiPlay, da scaricare su smartphone, tablet e smart TV.