Ci vuole un fiore: gli ospiti dello show di Rai 1

Ci vuole un fiore è il programma green condotto da Francesco Gabbani e che arriva in prima serata su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022. Si tratta di un nuovo format che esplora il mondo dello spettacolo, soffermandosi in particolare su musica, danza e comicità, ma essendo green affronta anche tematiche indispensabili come ecologia e sostenibilità. Il nuovo programma di Rai 1 vuole porre l’accento sulla crisi ambientale che riguarda tutti noi. Francesco Gabbani si propone in una veste inedita, quella da conduttore. Il suo è un nome ben noto al pubblico di Rai 1, soprattutto da quando ha vinto il Festival di Sanremo. Ma chi sono gli ospiti dello show in arrivo su Rai 1? Scopriamo tutti i dettagli.

Gli ospiti

Francesco Gabbani si presenta in veste di conduttore di Ci vuole un fiore, una serata all’insegna dell’ecologia e della sostenibilità che affronta la lotta al cambiamento climatico. Per l’occasione, parteciperanno diversi ospiti a Ci vuole un fiore. Prima di tutto, Gabbani non sarà da solo. Ad accompagnarlo come co-conduttrice spicca Francesca Fialdini, volto ben noto al pubblico della Rai per programmi come Da noi… a ruota libera. Ma quali sono gli ospiti dello show? Francesco Gabbani ha promesso che ci saranno diversi personaggi nel corso della serata, ma ha confermato la presenza di due grandi nomi del mondo della musica. Arrivano come ospiti di Ci vuole un fiore sia Massimo Ranieri che Ornella Vanoni, che parleranno della loro musica. Ma non sono gli unici nomi a figurare come ospiti dello show. Francesco Gabbani avrà modo di interagire anche con il botanico Stefano Mancuso e l’economista Carlo Cottarelli.

Ci vuole un fiore streaming e TV

Ora che abbiamo visto quali sono gli ospiti che interverranno nel corso della trasmissione, scopriamo dove vedere Ci vuole un fiore in streaming e diretta TV. Il programma arriva in prima serata su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 21:25. Per seguire lo show in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa la diretta streaming potete utilizzare RaiPlay, sia tramite desktop che tramite App.