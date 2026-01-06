Chiusura del Giubileo e della Porta Santa della Basilica di San Pietro: orario, a che ora, streaming, canale, Rai 1, oggi, 6 gennaio 2026, Epifania, Messa, Papa Leone XIV

Oggi, 6 gennaio 2026, Solennità dell’Epifania, Papa Leone XIV chiude ufficialmente l’Anno Santo, il Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Un appuntamento significativo per molti fedeli, con la chiusura dell’ultima Porta Santa, simbolo del Giubileo, che riprende le parole di Gesù nel Vangelo: “Io sono la porta”. Oltre 30 milioni i pellegrini che si sono recati a Roma in questo anno. Ma dove vedere, a che ora (orario), su che canale tv e in streaming la Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro oggi, 6 gennaio 2026, con Papa Leone? Ecco tutte le informazioni.

Orario, a che ora, canale, tv

Appuntamento questa mattina, 6 gennaio 2026, Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, alle ore 9.30 con la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV dalla Basilica di San Pietro e la chiusura della relativa Porta Santa che sancisce la fine ufficiale del Giubileo della Speranza, aperto nella Vigilia di Natale del 2024 da Papa Francesco. Dopo la celebrazione, alle ore 12, ci sarà il tradizionale Angelus. Prevista la diretta tv integrale con lo speciale del Tg1 e di A sua Immagine su Rai 1 dalle ore 9.20. Sarà possibile seguire il tutto anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre).

Chiusura del Giubileo e della Porta Santa della Basilica di San Pietro streaming live

Se non siete a casa potete seguire l’evento in diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican News.