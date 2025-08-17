Chiedimi se sono felice: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Chiedimi se sono felice, film commedia del 2000 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da loro e da Massimo Venier. La colonna sonora del film è stata affidata a Samuele Bersani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano, 15 settembre 2000. All’alba Giacomo suona il campanello di casa di Giovanni, ma quest’ultimo gli sbatte la porta in faccia. Giacomo insiste e, dopo uno screzio iniziale fra i due, comunica a Giovanni che Aldo è in fin di vita. Attraverso dei flashback, si viene a sapere il motivo per il quale Aldo, Giovanni e Giacomo in passato avevano litigato. Nel 1997, Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici molto legati che hanno lavori umilianti e insoddisfacenti: Aldo fa la comparsa nelle opere teatrali, Giovanni fa il manichino vivente nei Grandi Magazzini e Giacomo ha parti minime come doppiatore. I tre hanno un sogno nel cassetto: allestire uno spettacolo teatrale tutto loro. Aldo, già fidanzato con Silvana, ha un’amante di nome Dalia e chiede a Giacomo di lasciare Silvana al suo posto poiché non riesce ad assumersi le sue responsabilità, ma quest’ultimo rifiuta perché ha un turno di doppiaggio ed affida l’incarico a Giovanni, il quale però sbaglia abitazione e conosce una hostess di nome Marina, credendo che sia Silvana. Quando viene a conoscenza dell’equivoco ormai è troppo tardi: infatti Silvana si presenta da Aldo e, ignara delle intenzioni del fidanzato, per errore riceve l’anello di fidanzamento destinato a Dalia, la quale poi, una volta venuta a conoscenza del tutto, decide di lasciarlo. Aldo, intenzionato comunque a lasciare Silvana, chiede nuovamente a Giacomo di farlo al posto suo, ma una volta arrivato a casa di Silvana egli conosce Daniela, una sua amica. Invaghitosi della ragazza, Giacomo chiede agli amici di fare una cena tra coppie: Aldo con Silvana, Giacomo con Daniela e Giovanni con un’altra donna misteriosa, amica di Silvana e Daniela, che alla fine si rivelerà essere proprio Marina. Durante la cena Giacomo non riesce a fare colpo su Daniela, e tutto si complica quando fa la sua comparsa un ladro pasticcione di nome Beppe, che alla fine diviene amico del trio e svela che Daniela gli ha lasciato il numero. Più tardi, dopo una partita a basket nel centro di Milano insieme a dei vigili urbani, Giovanni rincontra Marina per strada e i due si baciano. Nei successivi mesi, Aldo lascia finalmente Silvana e il rapporto tra Giovanni e Marina va a gonfie vele a tal punto che decidono di andare a convivere.

Chiedimi se sono felice: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chiedimi se sono felice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Marina Massironi: Marina

Silvana Fallisi: Silvana

Paola Cortellesi: Dalia

Daniela Cristofori: Daniela

Augusto Zucchi: capocommesso dei Grandi Magazzini

Giuseppe Battiston: Beppe, il ladro

Antonio Catania: il vigile urbano

Saturno Brioschi: agente Brioschi

Rodolfo Rezzoli: agente Rezzoli

Max Pisu: servizio treno-bar

Serena Michelotti: zia Caterina

Cinzia Massironi: Francesca

Valentino Picone: dottore

Salvatore Ficarra: spettatore a teatro

Mohamed El Sayed: addetto alla sicurezza

Streaming e tv

Dove vedere Chiedimi se sono felice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.