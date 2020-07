Chicago PD 6 anticipazioni: la trama della terza puntata | 7 luglio

Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della prima puntata | 30 giugno

Questa sera, martedì 7 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago Pd con una nuova puntata, la terza, composta da tre diversi episodi. La serie tv è giunta alla sua sesta stagione. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo qualche anticipazione e la trama di Cattivi ragazzi, Giro di Pattuglia e Padri e Figli.

Chicago PD 6, la trama della terza puntata

In Cattivi ragazzi, terzo episodio di Chicago PD 6, vediamo la banda che terrorizza il Little Village fare un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago. La squadra scoprirà che il rapimento era solo una messa in scena e che la ragazza ha una relazione con uno dei rapitori. Intanto Voight e Platt chiedono aiuto alla sovraintendente Katherine Brenna per ripulire il nome di Olinsky.

In Giro di Pattuglia, invece, Burgess porta con se, per un giro di pattuglia, una ragazza che vuole entrare in polizia. Durante il giro, si trovano in un conflitto a fuoco e la ragazza scompare. Mentre la squadra indaga, la Burgess è costretta a prendere una posizione e quindi se supportare Voight o Brennan, quando viene convocata dal comitato di revisione.

Infine l’episodio dal titolo Padri e Figli: la squadra di Voight indaga sull’omicidio di una ragazza usata come corriere per il traffico di droga. Ruzek decide quindi di andare sotto copertura quando scoprirà che suo padre, lavora nel suo tempo libero come buttafuori in un locale notturno.

Le terza puntata di Chicago PD 6 va in onda martedì 7 luglio alle 21.20 su Italia 1.

