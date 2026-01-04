Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio 2025

Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (come funziona)

In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte nel format alcune novità che cambieranno le regole del gioco. Prima di tutto il “fattore tempo”, quindi, non basterà più saper rispondere correttamente alle domande ma, nella prima fase del gioco, bisognerà anche essere veloci; inoltre, nella scalata al milione, ciascun concorrente giocherà in competizione con gli altri finalisti.

Il game si articolerà in due parti. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare, via via, 15 domande di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per rispondere a ciascuna. Al termine di questa fase preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre (con un quarto come riserva), accederanno alla manche successiva.

Nella seconda fase, i tre finalisti affronteranno individualmente, uno dopo l’altro e iniziando dall’ultimo in classifica, la leggendaria scalata al milione, questa volta in 10 domande, con livelli di premi che partiranno da 10.000 euro per arrivare alla vetta del mitico milione di euro.

All’inizio verrà deciso un” livello di sicurezza”, che i concorrenti potranno fissare in corrispondenza di un qualsiasi valore della scalata, che garantirà loro un salvagente di vincita al di sotto del quale, una volta superato, non potranno più scendere. Ogni concorrente avrà poi a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico/parente e lo Switch, che consente di cambiare totalmente una domanda.

Rispetto al passato, in “Chi vuol essere Milionario – Il Torneo” si assisterà a tre scalate mozzafiato, in cui sarà importante, oltre alla preparazione, la capacità di gestire la pressione, e solo alla fine dell’ultima, si scoprirà chi sarà il vincitore della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere Chi vuol essere milionario – Il torneo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.