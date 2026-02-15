Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 15 febbraio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 15 febbraio 2026

Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (come funziona)

In aggiornamento…

Streaming e tv

Dove vedere Chi vuol essere milionario – Il torneo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
