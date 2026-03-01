Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo 2026

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (come funziona)

In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte nel format alcune novità che cambieranno le regole del gioco. Prima di tutto il “fattore tempo”, quindi, non basterà più saper rispondere correttamente alle domande ma, nella prima fase del gioco, bisognerà anche essere veloci; inoltre, nella scalata al milione, ciascun concorrente giocherà in competizione con gli altri finalisti.

Il game si articolerà in due parti. Nella prima fase di qualificazione, 10 concorrenti dovranno affrontare, via via, 15 domande di cultura generale avendo a disposizione solo 15 secondi per rispondere a ciascuna. Al termine di questa fase preliminare, i concorrenti con il punteggio più basso (e a parità di risposte, quelli più lenti) verranno eliminati, mentre i migliori tre (con un quarto come riserva), accederanno alla manche successiva.

All’inizio verrà deciso un” livello di sicurezza”, che i concorrenti potranno fissare in corrispondenza di un qualsiasi valore della scalata, che garantirà loro un salvagente di vincita al di sotto del quale, una volta superato, non potranno più scendere. Ogni concorrente avrà poi a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amico/parente e lo Switch, che consente di cambiare totalmente una domanda.

Rispetto al passato, in “Chi vuol essere Milionario – Il Torneo” si assisterà a tre scalate mozzafiato, in cui sarà importante, oltre alla preparazione, la capacità di gestire la pressione, e solo alla fine dell’ultima, si scoprirà chi sarà il vincitore della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere Chi vuol essere milionario – Il torneo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 marzo 2026
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 marzo 2026
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3
TV / Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1
Ricerca