Chi trova un amico trova un tesoro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Chi trova un amico trova un tesoro, film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady, che da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta dell’Oceano Pacifico. Inseguito dagli strozzini cui deve molti soldi, si rifugia clandestinamente sulla barca di Charlie, navigatore in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Quando Charlie scopre Alan a bordo inizialmente si infuria, ma poco dopo i due arrivano ad una tregua, finché Charlie non si accorge che Alan ha dirottato la barca verso l’isola del tesoro. A quel punto comincia una nuova colluttazione, che si conclude con il naufragio dei due, caduti fuori bordo. Persa la barca, i due riescono a raggiungere a nuoto l’isola, dove incontrano una primitiva tribù indigena, tra i quali Mama, la regina, e Anulu, suo figlio sciocco ed ingenuo.

Dopo una prova di forza, con uno scontro fisico tra Anulu e Charlie vinto facilmente da quest’ultimo, i due sono accolti dalla tribù. Charlie e Alan si ritrovano poi a difendere la tribù stessa da moderni pirati, che attaccano ripetutamente l’isola predandola di giovani donne e uomini robusti. Sebbene in netto svantaggio numerico, Charlie e Alan a suon di botte li costringono ad una fuga precipitosa. In seguito i due si mettono alla ricerca del presunto tesoro sepolto, e scoprono che sulla sommità dell’isola esiste un fortino giapponese risalente alla seconda guerra mondiale, ancora difeso da Kamasuka, un anziano soldato fantasma che spara a chiunque tenti di avvicinarsi. Charlie e Alan riescono a espugnare il fortino rimettendo in moto un vecchio carro armato giapponese, trovato nascosto nella vegetazione.

Chi trova un amico trova un tesoro: il cast

Abbiamo visto la trama di Chi trova un amico trova un tesoro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Alan Lloyd

Bud Spencer: Charlie O’Brian

Sal Borgese: Anulu

John Fujioka: Kamasuka

Louise Bennett: Mama

Herb Goldstein: zio Brady

Claudio Ruffini: Kador

Tom J. Tully: il capitano di marina

Kainowa Lauritzen: Alua

Terry Moni Mapuana: Ula

Mirna Seya: Ola

Salvatore Basile: Frisco Joe

Giovanni Cianfriglia: uomo di Frisco Joe

Riccardo Pizzuti: uomo di Frisco Joe

Vincenzo Maggio: uomo di Frisco Joe

Roberto Messina: pirata con cuffie

Streaming e tv

Dove vedere Chi trova un amico trova un tesoro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 10 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.