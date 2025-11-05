Icona app
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 5 novembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La mamma di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo, è in diretta da Torino. Alcune segnalazioni portano al capoluogo piemontese. È davvero lui? In sommario anche il caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l’arresto. Come mai circolava indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca? Si chiude con una storia che sembrava impossibile. I telespettatori hanno fatto ritrovare l’uomo misterioso, erede senza saperlo. Le ricerche dell’uomo che ha ricevuto una eredità dal padre che non aveva mai conosciuto si erano concentrate a Trieste. È stato lui a scrivere a “Chi l’ha visto?” per dire: “Sono io quel figlio mai riconosciuto”.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 5 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
