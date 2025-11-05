Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 5 novembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La mamma di Alessandro Venturelli, che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo, è in diretta da Torino. Alcune segnalazioni portano al capoluogo piemontese. È davvero lui? In sommario anche il caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l’arresto. Come mai circolava indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca? Si chiude con una storia che sembrava impossibile. I telespettatori hanno fatto ritrovare l’uomo misterioso, erede senza saperlo. Le ricerche dell’uomo che ha ricevuto una eredità dal padre che non aveva mai conosciuto si erano concentrate a Trieste. È stato lui a scrivere a “Chi l’ha visto?” per dire: “Sono io quel figlio mai riconosciuto”.

