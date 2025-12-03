Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 dicembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 3 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. In primo piano il caso di Liliana Resinovich che si arricchisce ciclicamente di inedite testimonianze. Liliana chiese dei sacchi neri a un ristoratore due anni prima della sua morte? Il fratello Sergio annuncia un esposto: “Ogni tanto qualcuno si fa avanti per avvalorare la tesi del suicidio – dice a Chi l’ha visto? -, ma per ora l’unico indagato resta il marito”. E poi il caso di Romina del Gaudio che scompare dal centro di Aversa e i suoi resti vengono ritrovati dopo 47 giorni in un bosco a Carditello. Dopo 21 anni, ancora nessuna spiegazione per la sua morte: lo zio in studio in diretta: “Bisogna indagare ancora. Quando è morta Romina siamo morti tutti”. Documenti e testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”

E ancora. Grazie ai telespettatori, “Chi l’ha visto?” ha rintracciato Marco, l’erede a sua insaputa. Lo cercava una donna svedese, perché suo marito, che non aveva voluto riconoscere il bimbo concepito con una ragazza italiana, in punta di morte lo aveva lasciato suo erede. Lei ha rispettato questa volontà, lo ha cercato tramite “Chi l’ha visto?” ed è venuta in Italia per abbracciarlo. Commossa gli dice: “Voglio proteggerti come avrebbe fatto tua madre”.

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l'ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 3 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it