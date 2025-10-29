Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 29 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa. Come è o potrebbe essere oggi? “A “Chi l’ha visto?” la mamma è in studio con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. E poi, giovanissimi e fragili: la storia di Andrea Prospero finisce in tribunale e il giudice respinge le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Rimane agli arresti domiciliari il giovane romano che aveva conosciuto in chat Andrea e che lo aveva invitato a prendere le pasticche, dicendogli che non avrebbe sofferto. Infine, il caso di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la sua bambina. “Qui ci scappa il morto” dice il suo ex compagno Tamer in un video che manda in rete. E Nessy ha ancora più paura e chiede alle istituzioni di aiutarla a ritornare in Italia con la figlia. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 29 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.