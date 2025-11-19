Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 novembre 2025 su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 novembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 19 novembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, costruita sul bene sequestrato a Enrico Nicoletti: potrebbero esserci tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi? Per entrambe le scomparse si è indagato a lungo su un possibile coinvolgimento della Banda della Magliana. È uno degli argomenti al centro del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, in onda questa sera su Rai 3.

E poi Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi 18 anni fa dal cantiere dove lavoravano a Isola delle Femmine (Palermo): la ex moglie di Antonio e mamma di Stefano, Rossella Accardo – in studio in diretta a “Chi l’ha visto?”- chiede che si riaprano le indagini. Infine, la scomparsa di Alessandro Venturelli: ancora segnalazioni da Torino ma finora nessun riscontro. Ma la storia di Alessandro ha permesso a una mamma di riconoscere suo figlio tra i giovani scambiati per lui: “Mi ha avvisato un’amica che stava guardando Chi l’ha visto?: tuo figlio è a Torino…sono scoppiata a piangere. Erano cinque mesi che non avevo sue notizie”.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 19 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
Ti potrebbe interessare
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Musica / Manuel Agnelli: “X Factor? Mi hanno pagato un sacco per essere lo stro**o che sono”
TV / Ascolti tv giovedì 20 novembre: Un professore 3, La ruota dei campioni, Piazzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 novembre 2025
TV / Un professore 3: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 20 novembre 2025
TV / Codice Unlocked: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie
Ricerca