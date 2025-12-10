Icona app
10 dicembre 2025
TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 10 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La trasmissione sarà in diretta da Nardò per la storia di Tatiana. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Proprio quell’amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: “Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti”. Tutta l’Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. Testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”.
E poi la scomparsa di Domenico Manzo che si allontana arrabbiato durante la festa di compleanno della figlia Romina. Tra pochi giorni l’udienza preliminare: sono imputati per sequestro due amici di Romina e per favoreggiamento Romina stessa che sarà in studio in diretta a “Chi l’ha visto?”: “Non c’entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre”.

Infine, Liliana Resinovich: il fratello ha querelato Alfonso Buonocore che afferma che Liliana gli aveva chiesto due sacchi neri nel 2019, due anni prima di scomparire, ma che un carabiniere gli aveva consigliato di farsi gli affari suoi. Ma questo fantomatico carabiniere muore nel 2020 – sempre a detta di Buonocore – quando Liliana non era ancora scomparsa.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
