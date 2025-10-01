Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025 su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 1 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Daniele ha solo 16 anni, una vita serena, è bravissimo a scuola, ma dentro di lui a un certo punto scatta qualcosa e gli sembra di non avere via di uscita. E Andrea: si trasferisce a Perugia per iniziare l’università, ma anche lui si sente perso e chiede aiuto a Chat gpt, la piattaforma di intelligenza artificiale. Che cosa sta succedendo ai ragazzi? Il programma di Rai 3 ha raccolto il grido di allarme delle famiglie e indaga sui pericoli della rete. Ci si occuperà anche di Paolo, 15 anni: veniva preso in giro per i suoi capelli, per il suo aspetto gentile…a volte quelle che possono sembrare battutedi scherno possono fare molto male. Aveva chiesto aiuto? Poi, il nuovo colpo di scena sul caso Chiara Poggi: il procuratore che chiese l’archiviaione per Andrea Sempio nel 2017 è stato indagato con un’accusa terribile: corruzione in atti giudiziari. La famiglia

Sempio pagò davvero il magistrato? Documenti inediti a “Chi l’ha visto?”. E ancora la strana scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2017 indica il posto dove sarebbe la donna stata uccisa e il cadavere occultato. E’ opera di un mitomane oppure di qualcuno che voleva liberarsi la coscienza? Elena è stata cercata nei posti indicati? Infine la scomparsa di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, scompare nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 1 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì
Ti potrebbe interessare
TV / San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Buongiorno mamma 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / The Protegé: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della terza puntata
Ricerca