Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 novembre 2020

Questa sera, domenica 8 novembre 2020, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 8 novembre 2020, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata sono la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University.

E ancora a Che tempo che fa Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia; Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli; Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino; Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi di positività al Coronavirus tra i bambini; il corrispondente Rai dagli Stati Uniti Antonio Di Bella.

E ancora Fiorella Mannoia; Alessandro Del Piero; Vincenzo Mollica, protagonista con Enrico Brignano di uno speciale omaggio dedicato a Gigi Proietti; Sigfrido Ranucci; il pastry chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Valeria Marini e Raul Cremona; torna anche al tavolo Ernst Knam.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

