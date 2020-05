Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera, 24 maggio 2020

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Questa sera, domenica 24 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza Coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Per questa sera si prospetta un’altra puntata di servizio pubblico e informativo ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus, sia nell’appuntamento delle 21,00 sia in quello precedente delle 19,40 con “Che Tempo Che Farà”. Ospiti della puntata, la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; l’allenatore Simone Inzaghi; Paola Perego; Roberto Saviano, in collegamento da New York; Francesco Piccolo, ora nelle librerie con “Momenti trascurabili vol. 3”; Marco Travaglio; l’economista Carlo Cottarelli; Giampiero Mughini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Lello Arena; Raphael Gualazzi con una speciale esibizione live. E ancora, Roberto Burioni; il direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori; il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena). Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata di Che tempo che fa di stasera, prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. A tenerci informati sulle ultime notizie dal mondo il direttore di Rai News Antonio Di Bella.

Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 24 maggio 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.

Dove vedere il talk in tv e streaming

Dove vedere Che tempo che fa in tv e live streaming stasera 24 maggio 2020? Come detto, il talk di Fabio Fazio va in onda su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Brumotti di Striscia la Notizia aggredito mentre filma lo spaccio di droga Ascolti tv sabato 23 maggio: Soliti Ignoti, Ciao Darwin, Rio 2 Ciao Darwin 8 – I Darwin di Donatello: le anticipazioni della puntata di oggi. Ecco chi è Madre natura