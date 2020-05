Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 10 maggio 2020

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 10 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza Coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Che Tempo Che Fa si torna a parlare di Coronavirus, con la prima settimana di Fase 2 che si è appena conclusa e gli italiani che hanno visto un primo alleggerimento delle restrizioni imposte dalla misure anti-contagio. Un’epidemia, quella da Covid-19, che ha messo in ginocchio l’economia nazionale e mondiale: Fabio Fazio parlerà delle misure per la ripresa del Paese con il Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, mentre a seguire tutti i temi legati all’emergenza sanitaria verranno discussi anche con la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ospite di Che Tempo Che Fa, secondo le anticipazioni, anche il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, i virologi Roberto Burioni e Giorgio Palù, professore emerito di Microbiologia all’Università di Padova, Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano e Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul palco della trasmissione di Rai 2 questa sera anche Carlo Verdelli, Don Luigi Ciotti, Pierfrancesco Favino – premiato agli ultimi David di Donatello come miglior attore protagonista per il suo ruolo di Tommaso Buscetta nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio e che ha vinto in totale sei statuette – e la cantante Elisa. Ospiti, infine, il Maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala, lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York, l’attore Alessandro Gassmann con il figlio Leo, il cantautore Cesare Cremonini che si esibirà live e l’attore Enrico Brignano.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. A tenerci informati sulle ultime notizie dal mondo il direttore di Rai News Antonio Di Bella, i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 10 maggio 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.

