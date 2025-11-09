Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 novembre 2025

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 9 novembre, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata si Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 9 novembre, Fabio Fazio intervista Carlo Verdone, che presenta la quarta e ultima stagione della serie tv “Vita da Carlo”, disponibile dal 28 novembre su Paramount+.

Ospite in studio anche Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano, presentato fuori concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e dal 13 novembre nelle sale. Nel film Favino interpreta un ex tennista tormentato che ritrova se stesso nel rapporto con un giovane talento del tennis.

Spazio poi a una celebre coppia dello sport azzurro: Federica Pellegrini, campionessa del nuoto, e il marito Matteo Giunta, suo ex allenatore. I due presentano il libro “In un tempo solo nostro”, in cui raccontano la loro nuova vita da genitori.

Fazio parlerà poi di attualità con lo scrittore Paolo Giordano, con i medici Roberto Burioni e Franco Locatelli e con i giornalisti Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo e Francesco Costa.

La puntata di Che Tempo Che Fa si concluderà come di consueto con il “Tavolo”, al quale parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Diego Abatantuono, Enzo Miccio, Raul Cremona, Ubaldo Pantani come Lapo Elkann, Giucas Casella. E poi: Alessia Marcuzzi, pronta al debutto con “The Traitors – Italia” su Prime Video; Nek, nuovo coach di “The Voice Senior” (dal 14 novembre su Rai 1) e in partenza con il tour americano “Nek Hits Live”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 9 novembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.