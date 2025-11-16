Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 novembre 2025

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 16 novembre, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Protagonista della nuova puntata è Renato Zero. L’artista, che ha attraversato quasi sei decenni di carriera, arriva in studio per presentare “L’Orazero”, il nuovo album che anticipa l’imponente “Orazero Tour 2026”. È l’occasione per ripercorrere alcuni dei brani che hanno accompagnato intere generazioni – da “I migliori anni della nostra vita” a “Triangolo”, da “Cercami” a “Nei giardini che nessuno sa” – e per ascoltare aneddoti e storie che solo lui può raccontare.

Il cinema natalizio diventa protagonista quando Fabio Fazio incontra Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia “Natale senza Babbo”, disponibile su Prime Video dal 28 novembre. Il film ribalta l’immaginario delle feste: Babbo Natale, in piena crisi personale, decide di sparire e a dover salvare la situazione sarà sua moglie Margaret, mentre la Befana di Caterina Murino e la Santa Lucia interpretata da Valentina Romani tenteranno di rubare i riflettori. Una storia corale che vede nel cast anche Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro.

In un momento dell’anno dedicato alla riflessione sulla violenza di genere, arriva in studio Gino Cecchettin, a due anni dalla perdita della figlia Giulia. Accanto ai figli Elena e Davide guida la “Fondazione Giulia Cecchettin”, impegnata nella promozione della parità di genere e nella sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne.

Spazio poi all’attualità, alla cultura e all’approfondimento con una serie di ospiti che garantiscono competenze e punti di vista diversi: Don Davide Banzato (in libreria con “Il coraggio di scegliere”), Corrado Formigli, l’economista Carlo Cottarelli, il virologo Roberto Burioni, l’immunologo Alberto Mantovani, il giornalista Massimo Giannini e lo scrittore Michele Serra.

La seconda parte della serata dà come sempre il via a un’atmosfera più leggera e giocosa con “Che tempo che fa – Il Tavolo”, che anche stavolta riunisce un gruppo spumeggiante di ospiti cari al programma ma non solo: e dunque Mara Maionchi, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Gialappa’s Band (fresca della sesta stagione di GialappaShow), Raul Cremona, Giucas Casella, la Signora Coriandoli, accompagnata dal suo maestro di “Ballando con le stelle” Simone Di Pasquale. E, ancora, Iva Zanicchi, che presenta il suo libro culinario-memoir “Quel profumo di brodo caldo” e Alessia Marcuzzi, su Prime Video con il reality “The Traitors Italia”.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 16 novembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.