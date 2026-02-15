Icona app
TV

Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 15 febbraio 2026

Immagine di copertina
Fabio Fazio, Luciana Littizzetto. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 febbraio 2026

Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 15 febbraio, di Che Tempo che Fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che Tempo che Fa saranno ospiti in studio: il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò; l’attrice e showgirl Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo”, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta; la cantante Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André; l’attrice Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione.

E ancora: Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs e autore del libro “Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana”; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; i giornalisti Michele Serra, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani nei panni di Leonardo Maria Del Vecchio.

In conclusione di puntata ci sarà l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Insieme a Fabio Fazio parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Raul Cremona Giucas Casella. E, ancora, l’attore Giovanni Esposito; la cantante Iva Zanicchi; la pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner. Rivediamo al tavolo anche Serena Rossi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa, in onda oggi, 15 febbraio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca