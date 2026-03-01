Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo 2026

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 1 marzo, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della serata ci sarà la star di Hollywood Demi Moore, icona del cinema mondiale, vincitrice di un Golden Globe, di un Critics’ Choice Award e di uno Screen Actors Guild Award per “The Substance”, riconoscimento che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA, e protagonista in una straordinaria carriera di 45 anni di film entrati nella storia del cinema come “Ghost – Fantasma”, “Codice d’onore”, “Proposta indecente”, “La lettera scarlatta”, “Striptease”, “Il giurato”, “Soldato Jane”, “Charlie’s Angels – Più che mai” e molti altri.

Saranno inoltre presenti Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti di “Un bel giorno”, al cinema dal 5 marzo, quarta prova da regista di Fabio De Luigi che torna sul grande schermo in coppia con Virginia Raffaele a tre anni dal loro primo ruolo da protagonisti insieme. Spazio poi a Matilda De Angelis, interprete del nuovo film di Stefano Mordini “La Lezione”, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nelle sale dal 5 marzo.

Interverranno in studio anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione della testata, a cui è dedicato il volume “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera”, e gli editorialisti di Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; e Giulia Veronesi, direttrice dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele. A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con Flora Tabanelli, a soli 18 anni l’italiana più vincente di sempre nello sci freestyle e Medaglia di Bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gabriele Cirilli, in tour nei teatri d’Italia con “Cirilli & Family”; Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann, reduce dalla conduzione della terza serata del Festival di Sanremo, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 1 marzo 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.