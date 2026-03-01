Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 06:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 marzo 2026

Immagine di copertina
Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo 2026

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 1 marzo, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della serata ci sarà la star di Hollywood Demi Moore, icona del cinema mondiale, vincitrice di un Golden Globe, di un Critics’ Choice Award e di uno Screen Actors Guild Award per “The Substance”, riconoscimento che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA, e protagonista in una straordinaria carriera di 45 anni di film entrati nella storia del cinema come “Ghost – Fantasma”, “Codice d’onore”, “Proposta indecente”, “La lettera scarlatta”, “Striptease”, “Il giurato”, “Soldato Jane”, “Charlie’s Angels – Più che mai” e molti altri.
Saranno inoltre presenti Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti di “Un bel giorno”, al cinema dal 5 marzo, quarta prova da regista di Fabio De Luigi che torna sul grande schermo in coppia con Virginia Raffaele a tre anni dal loro primo ruolo da protagonisti insieme. Spazio poi a Matilda De Angelis, interprete del nuovo film di Stefano Mordini “La Lezione”, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nelle sale dal 5 marzo.
Interverranno in studio anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione della testata, a cui è dedicato il volume “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera”, e gli editorialisti di Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.
Ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; e Giulia Veronesi, direttrice dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele. A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con Flora Tabanelli, a soli 18 anni l’italiana più vincente di sempre nello sci freestyle e Medaglia di Bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gabriele Cirilli, in tour nei teatri d’Italia con “Cirilli & Family”; Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann, reduce dalla conduzione della terza serata del Festival di Sanremo, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 1 marzo 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 marzo 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 1 marzo 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzo
TV / Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1
Ricerca