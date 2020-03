Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 15 marzo 2020 | Rai 2

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 15 marzo 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato da Luciana Littizzetto (probabilmente ancora in collegamento video dopo l’infortunio) e Filippa Lagerback.

In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa tornerà a parlare dell’emergenza Coronavirus, con diversi contributi e collegamenti sul tema per tutta la serata. Anche questa sera sarà presente Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Tra gli ospiti della serata vediamo il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli e il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo.

E ancora, tra gli ospiti di questa sera a Che Tempo Che Fa, vediamo il presidente dell’associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino. Ma si parlerà anche di altro: con lo scrittore, divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen, autore nel 2012 di “Spillover”, il saggio narrativo sulla diffusione dei nuovi patogeni. E ospite di Fazio sarà anche il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, live in studio.

A Che Tempo Che Fa si parlerà anche dei 50 anni della straordinaria carriera di Nino Frassica, iniziata il 2 marzo 1970 sul palco della Sala Laudamo di Messina con lo spettacolo “C’è ci fu ci sarà… la scuola”. Per l’occasione è previsto l’intervento speciale di Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 15 marzo 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.