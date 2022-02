Quanto guadagna Cesare Cremonini: stipendio, patrimonio e cachet per Sanremo 2022

Quanto guadagna Cesare Cremonini ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? I numeri che riguardano Cremonini, tra le vendite dei dischi e i concerti che riempiono gli stadi, lasciano facilmente intuire un patrimonio che lo posiziona tra i cantanti più ricchi in Italia. I guadagni di Cesare Cremonini non sono ovviamente quantificabili con esattezza ma alcuni dati a disposizione permettono di farci un’idea abbastanza precisa sul possibile patrimonio dell’artista emiliano. Più di vent’anni di carriera: dall’inizio con i Lunapop e il successo di ..Squérez? (oltre un milione e mezzo di copie vendute) al percorso come cantautore solista avviato pochi anni dopo. Un dato emerge dal lontano 2005. Secondo quanto riporta Money.it, quando l’Agenzia delle Entrate subì una violazione del server centrale che portò online le dichiarazioni dei redditi di diversi VIP, Cremonini aveva un patrimonio netto di quasi 300 mila euro. Certo, 15 anni dopo il dato è relativo ma è facile supporre un trend positivo per i guadagni di Cremonini considerando che all’epoca era agli inizi della sua strepitosa carriera. Nel 2018 ad esempio il tour negli stadi ha realizzato incassi da record con più di 300 mila biglietti staccati. Il successo di Cremonini è comunque frutto di una lenta salita compiuta grazie alla passione per la musica: dopo una serie di album più di nicchia, il 2018 ha segnato l’anno di consacrazione ad artista pop capace di riempire le grandi arene e di garantire incassi remunerativi. Oltre ai soldi che arrivano dal mondo della musica, Cremonini può vantare altre entrare. Ad esempio quelle legate ad eventuali pubblicità o ad ospitate televisive come quella al Festival di Sanremo 2022.

Cachet Sanremo 2022

Ma quanto guadagna Cesare Cremonini per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022? La cifra che incasserà il cantante bolognese non è nota. La Rai e lo stesso artista non l’hanno comunicata ufficialmente. Si ipotizza che possa percepire una cifra vicina ai 25 mila euro. Ma al momento sono solo rumors.