A che ora inizia la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario, quanto dura, quando finisce, durata

A che ora inizia la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’inizio dell’evento, che andrà in scena dall’Arena di Verona e sarà seguito in tutto il mondo, è in programma alle ore 20.30. La diretta tv su Rai 1 però inizierà qualche minuto prima: alle ore 20.20.

Durata

Ma quanto dura (durata) la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 20.20 alle ore 23.15.

Attraverso un intreccio di musica, arte e narrazione, lo spettacolo mostrerà al mondo la creatività, l’ingegno e la passione che contraddistinguono il nostro Paese. Sarà un’occasione per celebrare non solo i successi sportivi, ma anche l’identità culturale e l’innovazione italiana. In linea con la natura “inclusiva” dei Giochi, che hanno coinvolto un vasto territorio, la Cerimonia di Chiusura sarà il culmine di un’esperienza che ha unito innumerevoli luoghi e comunità. L’Arena diventerà il punto di incontro di tutte le emozioni e le storie dei Giochi. Sarà il momento di celebrare il viaggio collettivo e l’entusiasmo dei territori ospitanti, lasciando un’eredità duratura di ispirazione e unità.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia ma dove sarà possibile vedere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’evento, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 20.20 in chiaro, gratis, su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Inoltre l’evento sarà disponibile sui canali Eurosport.