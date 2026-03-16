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Cena con delitto – Knives Out: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2

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di Antonio Scali
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Cena con delitto – Knives Out: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 16 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cena con delitto – Knives Out, film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Descritto come un moderno giallo deduttivo, il film è composto da un cast corale che comprende, tra gli altri, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Massachusetts. Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria camera. Una settimana dopo, i parenti sono convocati per essere interrogati: tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio, come pensano il detective Elliot e l’agente Wagner, ma secondo l’investigatore privato e consulente Benoit Blanc ci sono ancora troppe domande senza una risposta, prima fra tutte: perché quella mattina una busta anonima, piena di denaro, è stata recapitata alla porta del detective con la richiesta di investigare? L’anziano scrittore è stato trovato morto la mattina dopo aver festeggiato il proprio 85º compleanno, invitando a casa tutti i membri dell’intera famiglia, che quindi, se non si è trattato di suicidio, si ritrovano ad essere sospettati tutti quanti di omicidio. La famiglia è grande e alquanto disfunzionale.

I componenti sono i figli di Harlan, Linda e Walter, con i rispettivi coniugi, Richard e Donna, e i rispettivi figli, Hugh Ransom e Jacob, assieme a Joni, vedova del defunto figlio di Harlan, Neil, sua figlia Meg e l’anziana madre di Harlan, Nana. Altre persone vicine ad Harlan erano la domestica Fran e l’infermiera di Harlan, Marta Cabrera. Tra tutti, solo Marta sembra avere un alibi, dato che Walt ricorda di aver intravisto il padre, dopo che la ragazza era tornata a casa, verso la mezzanotte. Inoltre, la giovane ha uno strano disturbo: non può mentire senza vomitare, quindi Benoit decide di farsi assistere da lei nelle indagini.

Cena con delitto – Knives Out: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cena con delitto – Knives Out, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daniel Craig: Benoît Blanc
  • Chris Evans: Hugh Ransom Drysdale
  • Ana de Armas: Marta Cabrera
  • Jamie Lee Curtis: Linda Drysdale
  • Michael Shannon: Walter “Walt” Thrombey
  • Don Johnson: Richard Drysdale
  • Toni Collette: Joni Thrombey
  • Lakeith Stanfield: tenente Elliot
  • Katherine Langford: Meg Thrombey
  • Jaeden Martell: Jacob Thrombey
  • Frank Oz: Alan Stevens
  • Riki Lindhome: Donna Thrombey
  • Edi Patterson: Fran
  • Noah Segan: Agente Wagner
  • K Callan: Wanetta “Nana” Thrombey
  • Christopher Plummer: Harlan Thrombey
  • M. Emmet Walsh: Sig. Proofroc
  • Marlene Forte: Madre di Marta

Streaming e tv

Dove vedere Cena con delitto – Knives Out in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone utilizzando la connessione internet.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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