Celebrazione della Passione streaming e diretta tv: dove vederla

Dove vedere la celebrazione della Passione del Signore del Venerdì Santo in diretta televisiva e in live streaming? La funzione religiosa si celebra nel giorno in cui si ricorda la morte in croce di Gesù e quest’anno cade venerdì 15 aprile 2022. Dopo la Passione del Signore, è la volta della Via Crucis, appuntamento tradizionale in arrivo in chiaro anche su Rai 1. Ma dove seguire in diretta TV e in streaming la Messa della Passione del Signore del Venerdì Santo, oggi venerdì 15 aprile 2022? Su quale canale va in onda e a che ora?

In TV

Dove vedere in diretta televisiva la Celebrazione della Passione del Signore? La funzione, come già anticipato, è prevista per il Venerdì Santo, che quest’anno cade il 15 aprile 2022. La messa in onda in chiaro avviene tramite TV2000, alle ore 17:00. Per seguire in diretta la funzione è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157.

Celebrazione della Passione streaming live

Chi invece vuole seguire la Celebrazione della Passione in live streaming venerdì 15 aprile 2022 può accedere al servizio gratuito di TV2000, che mette a disposizione dell’utente la sua piattaforma live, che potete trovare qui. A differenza di Rai e Mediaset, non è necessario effettuare login o registrazione per accedere al servizio.

Pasqua 2022: le funzioni previste durante la settimana

Oltre alla Celebrazione della Passione, durante la settimana sono previste altre funzioni in diretta televisiva o streaming, con o senza Papa Francesco. Ad esempio, per il venerdì santo si svolgeranno due funzioni. La prima alle ore 17:00 va in onda su TV2000 e riguarda – come già detto – la Celebrazione della Pasqua. La seconda, invece, arriva su Rai 1 e in contemporanea anche su TV2000 alle ore 21:00 e mostra la Via Crucis in diretta dal Colosseo. Qui è possibile consultare tutte le funzioni previste per la settimana di Pasqua 2022.