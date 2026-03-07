C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo

Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, nel corso dell’ottava puntata, ci saranno tante storie emozionanti e ospiti molto amati dalla tv italiana. Ma quali sono i postini di C’è Posta per Te 2026? A recapitare gli inviti a partecipare i postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Nel corso del nuovo appuntamento con il people show condotto da Maria De Filippi, saranno raccontate le storia di persone comuni e vedremo altri ospiti vip. In particolare stasera ci saranno due volti amatissimi dello sport e dello spettacolo: IN AGGIORNAMENTO…

Streaming e tv

Dove vedere C’è Posta per Te 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.