C’è Posta per Te 2026: ospiti, postini, come partecipare, quante puntate e streaming

Da sabato 10 gennaio 2026 su Canale 5 alle ore 21,45 (circa) torna C’è Posta per Te, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera in prima serata su Canale 5. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Come sempre, protagonisti del programma saranno tantissimi ospiti italiani e internazionali. Negli anni abbiamo visto attori italiani come Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko; star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro; calciatori come Totti, Del Piero, Zaniolo e tanti altri. Quest’anno vedremo certamente tantissimi altri ospiti. Questi quelli previsti ad oggi:

Stefano De Martino

Raoul Bova

Can Yaman

Luca Argentero

Alessandra Amoroso

Emma Marrone

Gigi D’Alessio

Federica Pellegrini

Matteo Berrettini

Caner Cindoruk

Feyyaz Duman

Ahu Yağtu

Postini

Ma quali sono i postini di C’è Posta per Te 2026? Come al solito, Maria De Filippi sarà affiancata dai suoi fidati postini incaricati di portare le buste in tutta Italia. Con le dovute precauzioni prese a causa della pandemia di Covid, infatti, i suoi collaboratori andranno nelle case degli italiani a portare le famose buste. Di chi si tratta? Ecco i famosi postini di Maria:

Marcello Mordino

Gianfranco Apicerni

Andrea Offredi

Giovanni Vescovo

Come partecipare

Come partecipare a C’è Posta per Te 2026? Per partecipare raccontando la vostra storia potrete andare sul sito Witty Tv dove dovrete inserire i vostri dati anagrafici e contattare la redazione del programma.

C’è Posta per Te 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2026? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 10 gennaio 2023; l’ultima – salvo sorprese – sabato 14 marzo 2024. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

Prima puntata: sabato 10 gennaio 2026

Seconda puntata: sabato 17 gennaio 2026

Terza puntata: sabato 24 gennaio 2026

Quarta puntata: sabato 31 gennaio 2026

Quinta puntata: sabato 7 febbraio 2026

Sesta puntata: sabato 14 febbraio 2026

Settima puntata: sabato 21 febbraio 2026

Pausa per evitare scontro con finale Sanremo 2026?

Ottava puntata: sabato 7 marzo 2026

Nona puntata: sabato 14 marzo 2026

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di C’è Posta per Te 2026? La messa in onda è prevista per il sabato sera a partire dalle ore 21,45 (circa) fino alle ore 01,10. La durata complessiva delle singole serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere C’è Posta per Te 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,45 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.