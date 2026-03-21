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Cattivissimo me: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Cattivissimo me: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me, film del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Felonius Gru (chiamato semplicemente Gru), un aspirante supercattivo famoso per essere una delle persone più cattive della città, prova piacere a fare dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria. Questa “cattiveria” nasce per colpa della madre del protagonista la quale non fu un bravo genitore per il piccolo Gru.

Dopo aver ricevuto la notizia del furto della Grande Piramide di Cheope da parte di un altro misterioso cattivo, Gru annuncia ai Minions, misteriosi umanoidi gialli che costituiscono la forza lavoro di Gru, che ha intenzione di compiere un furto con cui conquisterà il mondo: rubare la Luna. Sull’onda dell’entusiasmo per tale progetto, Gru si reca in una misteriosa “Banca dei cattivi”, dove chiede un prestito per portare a buon fine il suo piano, negatogli poiché ancora gli manca una parte fondamentale della missione: il raggio restringente. In questa occasione Gru conosce Vector, simpatico ma patetico supercattivo che rivela di essere il misterioso ladro della piramide. Questo spinge l’incredulo Gru a detestarlo, congelandogli perfino la testa per dispetto. Gru riesce finalmente a rubare il raggio restringente, che però gli viene sottratto da Vector, il quale dispone di tecnologie molto più avanzate di quelle a disposizione di Gru.

Cattivissimo me: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Cattivissimo me, ma quali sono i personaggi e i relativi doppiatori italiani? Eccoli:

  • Max Giusti: Gru
  • Edoardo Stoppacciaro: Vector
  • Nanni Baldini: dottor Nefario
  • Manuela Andrei: madre di Gru
  • Alessandro Budroni: signor Perkins
  • Angela Brusa: signorina Hattie
  • Rossa Caputo: Margo
  • Veronica Benassi: Edith
  • Arianna Vignoli: Agnes
  • Franco Mannella: Fred McDade

Streaming e tv

Dove vedere Cattivissimo me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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