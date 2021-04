Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 27 aprile 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 27 aprile 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 27 aprile 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 27 aprile

Questa sera, martedì 27 aprile 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale e le riaperture. Dopo un acceso confronto all’interno delle forze di maggioranza, ieri, 26 aprile, ci sono state le prime importanti riaperture, con gran parte del Paese che si trova in zona gialla. Resta in vigore per il momento il coprifuoco dalle 22 alle 5, nonostante la forte opposizione della Lega. La campagna vaccinale intanto prosegue spedita, con l’obiettivo di arrivare entro fine mese alle 500mila dosi somministrate giornaliere.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Cartabianca di oggi, al Recovery Plan: “In ballo il destino del Paese”, ha detto Mario Draghi presentando il piano da 248 miliardi in Parlamento. Una misura epocale che sarà presentata a Bruxelles il 30 aprile, per ottenere i fondi necessari per la ripartenza dell’Italia dopo la pandemia. Il piano è composto da 4 grandi riforme e 6 missioni: i progetti di riforma di fisco, giustizia, pubblica amministrazione e concorrenza, ma anche lo stop a Quota 100 dal 2022. Giovani, donne e Sud, poi, le tre priorità trasversali. Di questo e di molto altro si parlerà con esperti, politici, giornalisti ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

In aggiornamento

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 27 aprile 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

