31 dicembre 2025
Capodanno in musica: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Canale 5

di Anton Filippo Ferrari
Capodanno in musica: anticipazioni, ospiti, scaletta e streaming

Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, “Capodanno in musica”, lo show condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, ospiti e scaletta)

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock. La scaletta? L’ordine di uscita dei cantanti non è stato reso noto.

Streaming e tv

Dove vedere Capodanno in musica in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2025 – su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e in radio sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
