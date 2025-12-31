Icona app
TV

Capodanno a New York: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Capodanno a New York: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Capodanno a New York (New Year’s Eve), film del 2011 diretto da Garry Marshall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama

A New York, la vigilia di capodanno, alcune persone attendono il nuovo anno affrontando nuove avventure, dovendo rimediare a vecchi errori, in compagnia di vecchi amici o accanto ai propri cari; ma ognuno alla fine troverà un motivo in più per festeggiare. Tra queste ci sono Claire, la quale deve far in modo che la caduta annuale della sfera a Times Square vada liscia come l’olio, il tutto in tempo per andare a trovare il padre Stan Harris in fin di vita che muore vedendo la caduta della sfera di Times Square con la figlia, come facevano ogni vigilia di Capodanno insieme.

L’infermiera di Stan, Aimee, che terminato il turno lavorativo si collega con il computer dell’ospedale con il fidanzato, militare in missione lontano da New York, con il quale si intrattiene per poco tempo, visto che il fidanzato riceve un’improvvisa chiamata.

Tess e il marito Griffin, assistiti da un’infermiera vogliono far nascere il primo bambino nel 2012, inaugurando una buffa competizione con un’altra coppia in gravidanza. Dopo numerose peripezie Tess partorisce per prima, ma inteneriti dai figli dell’altra coppia molto felici di avere un figlio dichiarano di aver partorito per secondi.

Capodanno a New York: il cast

Abbiamo visto la trama di Capodanno a New York, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Halle Berry: Aimee
  • Jessica Biel: Tess Byrne
  • Hilary Swank: Claire Morgan
  • Katherine Heigl: Laura
  • Jon Bon Jovi: Jensen
  • Sarah Jessica Parker: Kim
  • Abigail Breslin: Hailey
  • Ludacris: Brendan
  • Robert De Niro: Stan Harris
  • Josh Duhamel: Sam
  • Zac Efron: Paul
  • Héctor Elizondo: Kominsky
  • Ashton Kutcher: Randy
  • Seth Meyers: Griffin Byrne
  • Lea Michele: Elise
  • Michelle Pfeiffer: Ingrid
  • Alyssa Milano: Mindy
  • Sarah Paulson: Grace Schwab
  • Til Schweiger: James Schwab
  • Jim Belushi: Custode
  • Sofía Vergara: Ava (Sous Chef)
  • Matthew Broderick: cameo
  • Anne Hathaway: cameo non accreditato

Streaming e tv

Dove vedere Capodanno a New York in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
