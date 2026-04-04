Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, 4 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la terza puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa.

In tv

Appuntamento questa sera, 4 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la terza puntata.

Canzonissima streaming live

Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Canzonissima? Appuntamento con Milly Carlucci nel sabato sera di Rai 1 per sei puntate, a partire dal 18 marzo 2026. Ecco la programmazione completa.