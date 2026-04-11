Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
Questa sera, 11 aprile 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la quarta puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa.
In tv
Appuntamento questa sera, 11 aprile 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la terza puntata.
Canzonissima streaming live
Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Canzonissima? Appuntamento con Milly Carlucci nel sabato sera di Rai 1 per sei puntate, a partire dal 18 marzo 2026. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 21 marzo 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: 28 marzo 2026 TRASMESSA
- Terza puntata: 4 aprile 2026 TRASMESSA
- Quarta puntata: 11 aprile 2026 OGGI
- Quinta puntata: 18 aprile 2026
- Sesta puntata: 25 aprile 2026